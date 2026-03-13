GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Duyuru yapıldı! Konya’da 10 binden fazla dağıtılıyor: Çeşit çeşit

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal destekleme programı kapsamında fidan dağıtımına başladıklarını ifade ederek, “Çiftçimize ayva, cennet hurması, kestane ve ceviz fidanlarından oluşan toplam 11 bin 530 adet fidanın dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Nisan ayında 12 bin adet badem ve erik fidanını daha üreticilerimizle buluşturacağız. Böylece toplamda 23 bin 530 adet fidanı çiftçilerimize ulaştırmış olacağız. Bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla 2026 yılında da çiftçilere yönelik desteğini artırarak sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Konya'da üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlayan Konyalı üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. 

AYVA, CENNET HURMASI, KESTANE VE CEVİZ 

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destekleme programı kapsamında bu yıl da çiftçi ve üreticilere yönelik fidan dağıtımının başladığını kaydeden Başkan Altay, "Üreticilerimizin daha güçlü olması, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir kaynaklarının artması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda çiftçimize ayva, cennet hurması, kestane ve ceviz fidanlarından oluşan toplam 11 bin 530 adet fidanın dağıtımına başladık. Sağladığımız bu fidan desteklerinin hem üretim çeşitliliğine hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

FİDAN DESTEĞİ NİSAN'DA DA SÜRECEK

Destek programının önümüzde süreçte de devam edeceğini vurgulayan Başkan Altay, ayrıca Nisan ayında badem ve erik fidanlarının dağıtımının yapılacağını vurgulayarak, "Nisan ayında 12 bin adet badem ve erik fidanını daha üreticilerimizle buluşturacağız. Böylece program kapsamında toplamda 23 bin 530 adet fidanı çiftçilerimize ulaştırmış olacağız. Konya'nın tarımsal potansiyelini daha da güçlendirmek için Konyalı çiftçilerimize yönelik desteğimiz artarak devam edecek inşallah. Bereketli olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Fidan desteğinden faydalanan çiftçiler de Başkan Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

