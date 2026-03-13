Konya’da yüksek sesle müzik yayını yapan şahsa ceza

Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir aracın ses sisteminin yasal sınırların üzerinde ses çıkardığı tespit edildi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesi kapsamında 'Kural dışı ses sistemi kullanmak ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek'ten 21 bin TL ceza kesildi.
Yetkililerden vatandaşların gürültü kirliliğinden mağdur olmaması için araçlardaki ses sistemlerinin yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde kullanılması gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA