Başkan Altay: “Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Gecesini gündüzüne katan, toplum sağlığını her zaman öncelik bilen kıymetli tüm tıp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "İnsan hayatının sürekliliği için en kritik alanlardan biri sağlıktır; bu alana yapılan her yatırım da bir milletin bekası için vazgeçilmez bir güvencedir.

Bu yüzden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği günden beri en hassas noktalardan biri olarak gördüğü sağlık alanında, şehir hastaneleri gibi devrim niteliğindeki yatırımları büyük bir vizyonla desteklemiştir. Bu süreçte ise en zorlu yükü omuzlayan, her koşulda görevini eksiksiz ifa etmek zorunda kalan kahramanlarımız ise sağlık çalışanlarımızdır.

Tüm tıp mensupları, afet anlarında hayatlarını ve ailelerini geride bırakarak fedakârlıkla nöbette durmuş, özverileriyle milletimize şifa olmuşlardır. Deprem, sel, salgın gibi insanlığı derinden sarsan her felakette dimdik ayakta kalmış, tek bir canı kurtarabilme sevdasıyla canla başla çalışmışlardır.

Bu vesile ile bu kutlu mücadelede görevleri uğruna can veren her bir tıp neferimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu