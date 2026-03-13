Başkan Altay: “Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Gecesini gündüzüne katan, toplum sağlığını her zaman öncelik bilen kıymetli tüm tıp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "İnsan hayatının sürekliliği için en kritik alanlardan biri sağlıktır; bu alana yapılan her yatırım da bir milletin bekası için vazgeçilmez bir güvencedir.
Bu yüzden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği günden beri en hassas noktalardan biri olarak gördüğü sağlık alanında, şehir hastaneleri gibi devrim niteliğindeki yatırımları büyük bir vizyonla desteklemiştir. Bu süreçte ise en zorlu yükü omuzlayan, her koşulda görevini eksiksiz ifa etmek zorunda kalan kahramanlarımız ise sağlık çalışanlarımızdır.
Tüm tıp mensupları, afet anlarında hayatlarını ve ailelerini geride bırakarak fedakârlıkla nöbette durmuş, özverileriyle milletimize şifa olmuşlardır. Deprem, sel, salgın gibi insanlığı derinden sarsan her felakette dimdik ayakta kalmış, tek bir canı kurtarabilme sevdasıyla canla başla çalışmışlardır.
Bu vesile ile bu kutlu mücadelede görevleri uğruna can veren her bir tıp neferimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”