EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

EREĞLİ (KONYA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/816 Esas KARAR NO : 2023/216

DAVACI : MERYEM KAPTAN - 60520054204

VEKİLİ : Av. MEHMET EMİN KAÇMAZ

DAVALI : ERCÜMENT CANBAZ

Mahkememizce gerekçeli kararın davalı Ercüment Canbaz'ın adresinin olmadığı, mernis adresinin olmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Konya ili, Ereğli ilçesi, Gökçeyazı mahallesi, 122 ada 416 parsel, 122 ada 417 parsel, 122 ada 418 parselve 122 ada 419 parsel (eski Gökçeyazı mahallesi, 1563 parsel) sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN GENEL AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içinde mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesine yada mahkeme kaleminde yazdırılacak bir beyanla Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR.