İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 senesinde Avusturya'da doğan İlber Ortaylı, 2 yașındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında da Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitiren Ortaylı, akabinde de Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı.

1979 YILINDA DOÇENT OLDU

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfûzu" adlı çalışmasıyla 1979'da doçent oldu.

1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.

BİRÇOK ÜLKEDE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, buralarda seminerler ve konferanslar verdi.

1989'da Türkiye'ye dönerek profesör olan Ortaylı, 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. ile 19. yüzyıllar arası Osmanlı tarihi ve Rus tarihi ile ilgili makaleleri yayımlandı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak geçti.

YAYINLARINDAN BAZILARI

- Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2008.

- Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.

- Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul,2007.

- Tanzimat'tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil, İstanbul, 1985.

- İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil, İstanbul, 1983.

- Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.

- Gelenekten Geleceğe, Hil, İstanbul, 1982.

- Türkiye İdare Tarihi, TODAİE No. 180, Ankara, 1979.

- İlhan Tekeli'yle birlikte, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği,1978.

Kaynak: Haber Merkezi