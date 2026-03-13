Konya’da öğrencilere bayram öncesi bayram sevinci yaşattılar
Konya’da Maarifin Gölgesinde Ramazan Etkinliğinde, öğrencilere bayramlık, ayakkabı, bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verildi.
Meram Şehit Mehmet Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan ve bir sosyal sorumluluk faaliyeti üstlenen Sevgi ve Merhamet Timi, 12. etkinliğini Meram Hatunsaray İlkokulu'nda "Marifin Gölgesinde Ramazan Etkinliği adı altında düzenledi.
Meram ilçesine bağlı Hatunsaray Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Şehit Mehmet Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhanettin Söylemez, öğretmenler Ayşe Gül Handemir ve Nazmiye İbalı, 40 öğrenciyle birlikte katıldı. Programda 44 öğrenciye bayramlık, ayakkabı ve bayram harçlığı hediye edildi.
Aynı zamanda Hatunsaray İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda okuyan bütün öğrencilere çeşitli bayram hediyeleri ve iftariyelikler götürüldü. Etkinlik bünyesinde oyun istasyonları kurulurken, çocuklara bayram öncesi adeta bayram havası yaşatıldı.
