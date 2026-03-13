Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle sahur yaptı

Selçuklu’da Ramazan tüm coşkusuyla devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle sahur sofrasında buluştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan coşkusunu toplumun her kesimiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sahur yapan Başkan Pekyatırmacı öğrencilerin sahur bereketine ortak oldu.

Öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Pekyatırmacı onların taleplerini dinleyerek kendi öğrencilik tecrübelerini de paylaştı.

Başkan Pekyatırmacı: "Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Öğrencilerle sahurun bereketine ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Gençlerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini dinlemek ve hayallerine ortak olmak bizler için her zaman çok kıymetli. Sizler bu ülkenin umudu, yarınlarımızın mimarlarısınız. İçinizde barındırdığınız azim, heyecan ve gayret; sadece kendi geleceğinizi değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin geleceğini de şekillendirecek. Selçuklu Belediyesi olarak bizler, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi, kendini geliştirebilmesi ve hayallerine daha güçlü adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Eğitimden spora, teknolojiden sanata kadar pek çok alanda sizlere imkanlar sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada sizlerle sohbet etmek, düşüncelerinizi dinlemek ve taleplerinizi öğrenmek bizim için çok kıymetli. Çünkü inanıyoruz ki gençlerin fikri, enerjisi ve heyecanı şehrimize güç katıyor. Rabbim tüm öğrencilerimizin yolunu bahtını açık etsin ve eğitim hayatlarında başarılarını daim eylesin." dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu