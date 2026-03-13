KOSKİ’den iş güvenliğinde dijital dönüşüm: Personele yönelik akıllı saat uygulaması başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk kez uygulanacak akıllı saat ve bileklik sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulama ile yalnız çalışan, engelli ve kronik hastalığı olan personelin sağlık verileri ve konum bilgileri anlık olarak takip edilerek olası acil durumlara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanların güvenliğini artırmak ve iş sağlığı ile güvenliği alanında teknolojiyi daha etkin kullanmak amacıyla önemli bir dijital dönüşüm uygulamasını daha hayata geçirdi.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem kapsamında can güvenliği için kurum personeli akıllı saat ve akıllı bilekliklerle takip edilecek. Yeni sistem özellikle yalnız çalışan, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Akıllı saat ve bileklikler sayesinde çalışanların kalp atış hızı, EKG verileri, kandaki oksijen seviyesi, düşme algılama, hareketsizlik tespiti ve acil durum çağrısı gibi hayati sağlık verileri anlık olarak izlenebilecek. Olası risk durumlarında sistem otomatik uyarı vererek hızlı müdahale imkânı sağlayacak.

Uygulama; depolar, sıvı tankları ve kuyular gibi kapalı alanların yanı sıra su depoları gibi yüksek alanlarda, gaz, sıcaklık ve basınç riski bulunan tesislerde ve yüksek gerilim bulunan çalışma sahalarında görev yapan personeli kapsıyor. Bu alanlarda çalışan personel akıllı bileklikler aracılığıyla uzaktan takip edilerek güvenlikleri sürekli kontrol altında tutulacak.

Akıllı saatlerde bulunan konum izleme teknolojisi sayesinde personelin bulunduğu yer anlık olarak tespit edilebilecek. Olası sağlık risklerinde sistemin otomatik uyarı vermesi sayesinde ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi