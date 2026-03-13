GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,21
EURO
50,73
STERLİN
58,63
GRAM
7.296,68
ÇEYREK
12.041,08
YARIM ALTIN
24.001,88
CUMHURİYET ALTINI
47.799,43
KONYA Haberleri

KOSKİ’den iş güvenliğinde dijital dönüşüm: Personele yönelik akıllı saat uygulaması başladı

- Güncelleme Tarihi:

KOSKİ’den iş güvenliğinde dijital dönüşüm: Personele yönelik akıllı saat uygulaması başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’de ilk kez uygulanacak akıllı saat ve bileklik sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulama ile yalnız çalışan, engelli ve kronik hastalığı olan personelin sağlık verileri ve konum bilgileri anlık olarak takip edilerek olası acil durumlara hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanların güvenliğini artırmak ve iş sağlığı ile güvenliği alanında teknolojiyi daha etkin kullanmak amacıyla önemli bir dijital dönüşüm uygulamasını daha hayata geçirdi.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem kapsamında can güvenliği için kurum personeli akıllı saat ve akıllı bilekliklerle takip edilecek. Yeni sistem özellikle yalnız çalışan, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Akıllı saat ve bileklikler sayesinde çalışanların kalp atış hızı, EKG verileri, kandaki oksijen seviyesi, düşme algılama, hareketsizlik tespiti ve acil durum çağrısı gibi hayati sağlık verileri anlık olarak izlenebilecek. Olası risk durumlarında sistem otomatik uyarı vererek hızlı müdahale imkânı sağlayacak.

Uygulama; depolar, sıvı tankları ve kuyular gibi kapalı alanların yanı sıra su depoları gibi yüksek alanlarda, gaz, sıcaklık ve basınç riski bulunan tesislerde ve yüksek gerilim bulunan çalışma sahalarında görev yapan personeli kapsıyor. Bu alanlarda çalışan personel akıllı bileklikler aracılığıyla uzaktan takip edilerek güvenlikleri sürekli kontrol altında tutulacak.

Akıllı saatlerde bulunan konum izleme teknolojisi sayesinde personelin bulunduğu yer anlık olarak tespit edilebilecek. Olası sağlık risklerinde sistemin otomatik uyarı vermesi sayesinde ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER