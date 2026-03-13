GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Şehit düşen Konyalı askerin torununa madalya verilecek

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Şehit düşen Konyalı askerin torununa madalya verilecek

Cumhurbaşkanı kararıyla, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri hizmetler tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Madalya almaya hak kazanan isimler arasında Konya'nın Doğanhisar ilçesinden şehit düşen Er Şaban da yer aldı.

KONYALI ŞEHİDİN TORUNUNA MADALYA

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Karaağa Köyü nüfusuna kayıtlı olan İzzet oğlu, 1308 (1892) doğumlu Er Şaban, 16'ncı Alay 2'nci Tabur 2'nci Bölükte görev yaparken Büyük Çalış Harbi'nde şehit düştü. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği fedakârlık ve kahramanlık nedeniyle verilen İstiklal Madalyası, torunu Şaban Mut'a takdim edilecek.

ÜÇ KAHRAMANIN MİRASÇILARINA TAKDİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında madalya almaya hak kazanan diğer isimler de açıklandı. Buna göre, Hafik doğumlu Ahmet oğlu, 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet Torun'un İstiklal Madalyası kızı Adile Şahin (Torun)'a verilecek.

Sivas doğumlu Ali oğlu, 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Şevki Erdemir'in İstiklal Madalyası ise torunu Necla Erdemir (Kalender)'e takdim edilecek.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARININ HATIRASI YAŞATILIYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla verilen İstiklal Madalyaları, Kurtuluş Savaşı'nda verilen büyük mücadelenin ve kahramanlıkların hatırasını yaşatmak amacıyla hak sahiplerinin mirasçılarına sunuluyor.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinden şehit düşen Er Şaban'ın torununa madalya verilmesi, Konyalı kahramanların Milli Mücadele'de üstlendiği önemli rolü bir kez daha gözler önüne serdi. Konya'dan cepheye giden yüzlerce askerin verdiği mücadele, aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

