Karapınar’da hayırsever desteğiyle anaokulu yapılacak

Karapınar ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde hayırsever Mustafa Alp tarafından yaptırılacak 4 derslikli anaokulu binasına ilişkin protokol, Vali İbrahim Akın’ın katılımıyla imzalandı.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve hayırsever Mustafa Alp katıldı.
Vali Akın, bu anlamlı katkıları dolayısıyla hayırsever Mustafa Alp'e teşekkür ederek yapılacak anaokulunun Karapınar ilçesine ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. (Cumali Özer)
