TOBB iftar programında Konya girişimciliği anlatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun davetleri ile düzenlenen iftar ve istişare programında, Başkan Erhan Öncan TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulunu temsilen katılım gösterdi.
Şehrimizin girişimcilik konusunda yakaladığı ivmeyi anlattı ve kurulun yaptığı geniş çaplı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Programın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ÖZTÜRK ve TOBB Konya GGK Başkan Erhan Öncan birlikte hatıra fotoğrafı verdi.
(Ali Asım Erdem)