Konya’daki bu gölde günlük 1 ton balık çıkıyor!

Konya'da yer alan Suğla Gölü bu yıl balıkçılar için oldukça bereketli bir sezon sunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşanan göl, bu kış etkili olan yağışların ardından yeniden canlandı. Artan su miktarıyla birlikte balık popülasyonunda da gözle görülür bir artış yaşandı.

Bölgede faaliyet gösteren balıkçılar, özellikle sezonun son döneminde av miktarının belirgin şekilde yükseldiğini ve verimli bir dönem geçirdiklerini ifade ediyor.

YAĞIŞLAR GÖLÜ YENİDEN CANLANDIRDI

Konya genelinde geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık, özellikle Konya Ovası'ndaki sulak alanlarda su seviyesinin düşmesine neden olmuştu. Bu durumdan etkilenen Suğla Gölü'nde de balıkçılık faaliyetleri zorlu bir süreçten geçmişti.

Ancak bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlar göldeki su seviyesini önemli ölçüde artırdı. Artan su miktarı, hem göl ekosisteminin toparlanmasına hem de balık popülasyonunun yeniden çoğalmasına katkı sağladı.

GÜNLÜK BALIK AVI 1 TONA YAKLAŞTI

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, sezon kapanmadan önce balıkçılık faaliyetlerini değerlendirdi.

Aşkayanar, yağışların göle büyük katkı sağladığını belirterek günlük av miktarının oldukça yükseldiğini söyledi. Gölden son günlerde günlük 500 kilogram ile 1 ton arasında balık avlandığını ifade eden Aşkayanar, sezonun balıkçılar açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

AV YASAĞI ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Balıkçılar, 15 Mart'ta başlayacak av yasağı öncesinde gölde yoğun şekilde avlanmaya devam ediyor. Sezonun son günlerinde tekneler günün erken saatlerinden itibaren göle açılırken, elde edilen yüksek av miktarı bölge balıkçılarını memnun ediyor.

Elde edilen verimin hem balıkçılar hem de bölge ekonomisi açısından önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

