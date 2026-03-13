16 yaşındaki Zuhal’in evde silahla ölümüne ilişkin babası tutuklandı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evlerinde tabanca ile vurulmuş cesedi bulunan Zuhal Sayyar’ın (16) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen baba A.S. tutuklandı, ağabeyi H.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Olay, 11 Mart'ta akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar, evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı. Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, dün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı. Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal'in cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.
OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE KIZINI HORTUMLA DARBETMİŞ
Zuhal'in ağabeyi H.S., ifadesinde olay saatinde uyuduğunu, silah sesi ile uyandığını söyledi. Baba A.S. ise olaydan 1 gün önce kızını hortumla dövdüğünü itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, baba A.S.'nin ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verirken, oğlu H.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”