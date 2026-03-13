Konyadaki trafik uygulamasında kaza! Polis memuru yaralandı

Kaza, Yıldırım Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde trafik polislerinin uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasına yaklaşan plakasız motosiklet sürücüsü, yaya olarak görev yapan trafik polis memuru M.K.'ye çarptı.
Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Aynı çevrede bulunan jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede sürücünün A.D. (17) olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.
Kazada yaralanan trafik polisi M.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA