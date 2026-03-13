GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konyadaki trafik uygulamasında kaza! Polis memuru yaralandı

Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında plakasız motosikletle uygulama noktasına gelen bir sürücü, görev başındaki trafik polisine çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, Yıldırım Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde trafik polislerinin uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasına yaklaşan plakasız motosiklet sürücüsü, yaya olarak görev yapan trafik polis memuru M.K.'ye çarptı.

Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Aynı çevrede bulunan jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede sürücünün A.D. (17) olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.

Kazada yaralanan trafik polisi M.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

