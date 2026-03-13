SON DAKİKA İlber Ortaylı öldü mü, yaşıyor mu?

Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında yer alan 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastanede devam eden tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti
Birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve dün gece entübe edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki ünlü tarihçinin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Türkiye'nin önde gelen bilim insanları arasında gösterilen Ortaylı'nın ölümü, akademi ve kültür dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
TARİH DÜNYASININ ACI KAYBI
Sağlık durumu son günlerde kötüleşen Ortaylı, hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Dün gece entübe edilen usta tarihçinin yaşam mücadelesi bugün sona erdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
