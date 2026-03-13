Abdülhamit Gül Karapınar’da Partililerle İftarda Buluştu
AK Parti Genel Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Karapınar’da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesine dikkat çekti. Gül, muhalefeti de eleştirerek “Savunma sanayisinde güçlü ve bağımsız Türkiye mücadelesi veriyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Hakan Özer'in yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy ve çok sayıda partili katıldı.

İftar programında konuşan Abdülhamit Gül, partililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel iftar programında sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyen dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin özgüven kazanmasında önemli rol oynadığını ifade eden Gül, "Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediğinde siz dava arkadaşlarına ve bu milletin kalbine güvendi. Eskiden bu milletin değerlerine, inancına ve kıyafetine düşman bir anlayış vardı. ‘Bu ülke kendi otomobilini yapamaz, yerli savaş gemisini üretemez' diyen bir zihniyet hakimdi. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi ‘yapamaz, edemez' anlayışından kurtarıp özgüven kazandırdı” diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli adımlar attığını belirten Gül, Türk gençliğinin büyük başarılara imza attığını söyledi. Gül, "Biz İHA'sını da SİHA'sını da yaparız, savaş uçağını da gemisini de otomobilini de üretiriz. Türkiye'nin gençlerinin bilgisine ve enerjisine güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bu millete güvenerek Türkiye'ye çağ atlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ana muhalefeti de eleştiren Gül, muhalefetin savunma sanayisi konusundaki yaklaşımını eleştirdi. Gül, "Ana muhalefetin vizyonu maalesef yok. Biz savunma sanayisinde projeler geliştirirken, genç mühendislerimiz çalışırken ana muhalefet genel başkanı ‘Siz füze yapıyorsunuz ama balıkları ürkütüyorsunuz, yazık oluyor' diyor. Bu nasıl bir vizyon? Şimdi soruyorum; AK Parti'nin vizyonu mu, CHP'nin vizyonu mu?” dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde güçlü ve bağımsız olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Gül, vatandaşın da bu süreci desteklediğini belirtti. Gül, "Bir esnafa gidip sorsanız ‘AK Parti'ye oy verdin mi?' diye, çoğu ‘İyi ki verdim' diyor. Karşı tarafta ise masa kurup birilerini getirip allayıp pulladılar. Ama biz halka inandık, onlar da bize inandı. O yüzden biz güçlü Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Program yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

