Konya’da camide yangın çıktı! Cemaat yardıma koştu

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Balkı Mahallesi’nde bulunan eski camide gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre yangın, gece saat 01.20 sıralarında camide meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı ve lüks lambası tüpünün alev alması sonucu başladığı tahmin ediliyor. Yangının fark edilmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
YETKİLİLERDEN VE VATANDAŞLARDAN AÇIKLAMA
Yangının ardından Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak ve Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil yetkililerden bilgi aldı. Ilgın İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Teker ile Balkı Mahallesi muhtarı da olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mahalle sakinleri, gece gündüz demeden görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”