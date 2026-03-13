Savaş uzarsa ne olacak? Türkiye’nin gazı Konya’da depolandı
Ortadoğu’daki savaş enerji piyasalarını sarsarken Türkiye’nin enerji güvenliğinde Konya’daki Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi kritik rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 90 gün yetecek petrol ve doğalgaz stokuna sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN TÜRK ekranlarında, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapanan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yakıt tedarik sorunu ile ilgili sorulara da cevap verdi.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşın ekonomiye etkisine değinerek "Hürmüz Boğazı dünya petrolünün yüzde 20'sinin sevk edildiği bir boğaz. Sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 25'i de bu boğazdan sevk ediliyor. Gübre de buradan geçiyor. Buranın işlememesi dünyada ciddi alarm oluşturuyor. Bir çok maliyet artıyor, küresel ekonomini etkilendiğini görüyoruz. Uzak Doğu ülkeleri daha çok bu bölgeye bağımlı, yine doğalgaz açısından Avrupa bu bölgeye ihtiyaç duyuyor. Türkiye arz sorunu yaşayacak bir ülke değil. Bir arz sorunu bir de fiyat sorunu var. Biz arz sorunu yaşamayacağız ancak fiyatlardan etkileneceğiz." dedi.

TÜRKİYE ARZ SORUNU YAŞAMAYACAK

Küresel ekonominin etkilendiğini ifade edebilirim. İki yönlü etkisi var, birincisi enflasyonu artırıyor, ikincisi büyümeyi yavaşlatıyor. Uzak doğu ülkeleri stokları kullanmak zorunda kalacaklar, bir zaman sonra yetmeyecek. Avrupa'nın 90 gün. Türkiye, kaynak çeşitlendirme imkanı olan bir ülke. Ayrıca akıllıca yatırımlar yaptı Türkiye. Türkiye arz sorunu yaşayacak bir ülke değil. Bir arz sorunu bir de fiyat sorunu var. Biz arz sorunu yaşamayacağız ancak fiyatlardan etkileneceğiz. Stoklarımız var, bağlantısallığımız güçlü, denizlerden, farklı yerlerden temin edebiliriz, 23 yılda yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırımlar yaptık.

Türkiye'nin hiçbir yerden yakıt tedarik etmeden 90 günlük yakıtını karşılayabilecek durumda olduğunu da belirten Yılmaz, " Petrol ve doğalgaz stoklarımız var. Konya sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü havzasında doğalgaz depolama alanımız var.  Hiçbir yerden yakıt tedarik etmeden 90 günlük yakıtı karşılayabilecek durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER