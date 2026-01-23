KMÜ’DE PLA+ LİF takviyeli köpük beton geliştirildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sadık Alper Yıldızel, Prof. Dr. Aydın Rüşen, Prof. Dr. Selmin Ener Rüşen ile İnşaat Yüksek Mühendisi Ali Yavuz tarafından yenilikçi bir buluşa daha imza atıldı.

KMÜ'de yapı teknolojileri alanında hem teknik hem de bilimsel açıdan yenilikçi bir çalışma gerçekleştirilerek PLA+ lif takviyeli yeni nesil köpük beton geliştirildi. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen dalgalı geometrili PLA+ lifler ve genleştirilmiş cam agrega ile güçlendirilen bu özgün malzeme hafiflik, dayanım ve ısı yalıtımı özelliklerini aynı yapı bünyesinde bir araya getiriyor.

Geliştirilen köpük betonda kullanılan PLA+ tabanlı dalgalı lifler, üç boyutlu yazıcı teknolojisinin sağladığı tasarım esnekliği sayesinde beton matrisi içerisinde üstün bir mekanik kilitlenme oluşturuyor. Bu yapı, çatlak ilerlemesini sınırlandırırken darbe dayanımını artırıyor; liflerin kontrollü geometrisi ise eğilme ve basınç dayanımlarında geleneksel köpük betonlara kıyasla belirgin bir iyileşme sağlıyor. Malzeme bileşimine dâhil edilen genleştirilmiş cam agrega ise betonun birim ağırlığını azaltırken ısı yalıtım performansını ve yapısal kararlılığını önemli ölçüde geliştiriyor.

Üç Boyutlu Baskı Destekli PLA+ Liflerle Artırılmış Mekanik Performans

PLA+ liflerin dalgalı geometrisi, beton içerisinde taşıyıcı bir iskelet görevi görerek eğilme ve basınç dayanımını artırıyor. Çatlak oluşumu ve ilerlemesi üzerinde sınırlayıcı etki oluşturan bu mekanizma, malzemenin darbe dayanımını da yükseltiyor. Üç boyutlu baskı teknolojisi sayesinde lif geometrisinin hassas biçimde üretilebilmesi, bu yeni nesil köpük betonun mekanik performansını ileri bir seviyeye taşıyor.

Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri İçin Yeni Nesil Kompozit Beton

PLA+ liflerin sağladığı mekanik katkı ile genleştirilmiş cam agreganın bütünleşik kullanımı, hafiflik–dayanım–yalıtım dengesinin aynı anda sağlandığı yeni bir kompozit beton anlayışını ortaya koyuyor. Bu çok yönlü yapı bileşeninin prefabrik yapı sistemleri, enerji verimli binalar ve hafif kompozit yapı elemanları gibi alanlarda sürdürülebilir çözümler sunma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

(Cumali Özer)