Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

24 ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin beklenen program resmi olarak açıklandı.
Ligin kaderini belirleyecek kritik haftaların maç takvimiyle birlikte, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların gün ve saatleri kesinleşmiş oldu.
Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Saati Belli Oldu
Açıklanan yeni programla birlikte haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin detayları da netlik kazandı.
İki dev rakibi karşı karşıya getirecek olan derbi müsabakası, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Kaynak: Haber Merkezi