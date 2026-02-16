X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? (16 Şubat 2026) Twitter’da Erişim Sorunu mu Var?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, bugün siteye girişte ve akış yenilemede sorunlar yaşıyor. Peki, X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? İşte dünya genelinden ve Türkiye'den gelen son raporlar.

X Neden Açılmıyor? Kullanıcı Raporları Ne Diyor?



Kullanıcılar sosyal medya devine erişimde farklı sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Şu an için öne çıkan şikayetler şunlar:

Zaman tüneli güncellenemiyor: Ana sayfada "Tweetler şu an yüklenemiyor" uyarısı.

Giriş hataları: Web ve mobil uygulama üzerinden hesaplara erişim sağlanamaması.

Medya yükleme sorunu: Görsel ve videoların görüntülenememesi veya yüklenmemesi.

Downdetector ve Resmi Açıklamalar



Küresel çapta internet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, son bir saat içerisinde X platformuna yönelik hata raporlarında ciddi bir artış gözlemlendi.

Henüz Elon Musk veya X resmi destek hesabından konuya ilişkin teknik bir açıklama gelmedi. Ancak bu tür kesintiler genellikle sunucu güncellemeleri veya teknik altyapı çalışmalarından kaynaklanabiliyor.

Twitter (X) Bağlantı Sorunu Nasıl Düzelir?



Eğer genel bir kesinti yoksa ancak siz sorun yaşıyorsanız şu adımları deneyebilirsiniz:

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Wi-Fi veya hücresel veri arasında geçiş yapın.

Uygulamayı Güncelleyin: App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamanın son sürümde olduğundan emin olun.

Önbelleği Temizleyin: Mobil cihazınızın ayarlarından X uygulamasının önbelleğini temizleyerek yeniden deneyin.

VPN Kullanımı: Bölgesel bir kısıtlama olup olmadığını anlamak için VPN ile giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

