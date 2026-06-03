Konya’daki bu su dağdan geliyor! Ölçüm yapıldı: İdeal içme suyu aralığında

Konya’nın Sarayönü ilçesinde bulunan Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi’nin suyu, yapılan TDS ölçümüyle dikkat çekti. Dağdan gelen doğal kaynak suyunda ölçülen 135-145 ppm değeri, suyun ideal içme suyu aralığında olduğunu ortaya koydu.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi, dağdan gelen temiz kaynak suyu ile vatandaşlara içme suyu sağlıyor.

Bölgedeki bir vatandaş tarafından yapılan ölçümde, suyun TDS değeri 135-145 ppm olarak belirlendi.

TDS, suda çözünmüş mineral ve doğal madde miktarını gösteren bir değer olarak biliniyor. Ölçümde elde edilen 135-145 ppm'lik sonuç, suyun düşük-orta mineral seviyesine sahip olduğunu gösterirken, içme suyu açısından da iyi kalite aralığında değerlendiriliyor.

TDS ne anlama geliyor, suyun TDS değeri kaç olmalı?

Uzmanlara göre içme suyu için ideal TDS (Toplam Çözünmüş Katı Madde) değeri genellikle 50 ile 150 ppm (mg/L) arasında değişiyor. Bu aralık, suyun hem yumuşak içimli olmasını sağlıyor hem de vücut için gerekli minerallerin dengeli şekilde bulunmasına imkân veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve çeşitli sağlık otoritelerine göre TDS değerleri genel olarak şu şekilde değerlendiriliyor:

0 – 50 ppm: Çok yumuşak ve saf su. Mineral oranı oldukça düşük olduğu için uzun süreli tüketimde önerilmiyor, genellikle arıtma sistemlerinden elde ediliyor.

50 – 150 ppm (İdeal): Temiz, güvenli ve içimi lezzetli su olarak kabul ediliyor. Sağlık açısından en çok tavsiye edilen aralık olarak öne çıkıyor.

150 – 300 ppm: İçilebilir nitelikte olmakla birlikte suyun sertliği yavaş yavaş hissedilmeye başlıyor.

300 – 500 ppm: Tüketilebilir ancak sertlik belirgin hale geliyor, tadında hafif acı veya metalik bir his oluşabiliyor.

500 ppm ve üzeri: Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre içme suyu kalitesi düşen, tat ve koku açısından uygunluğu azalan su olarak değerlendiriliyor.

135-145 ppm değeri ise bu sınıflandırmada "ideal aralığa yakın, iyi kalite içme suyu” olarak kabul ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, TDS değerinin tek başına suyun tamamen sağlıklı olduğunu kanıtlamadığını belirtiyor. Suyun içilebilirliği için mikrobiyolojik analiz, pH değeri ve diğer laboratuvar sonuçlarının da değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.