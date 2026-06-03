Konya milliyetçi camianın acı günü! Mustafa Çakar hayatını kaybetti

Önceki dönem TÜRKAV Konya Şube Başkanı ve Türk İmar-Sen Konya Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çakar hayatını kaybetti.
Konya milliyetçi camianın sevilen isimlerinden ve Konyaspor sevdalısı Çakar'ın vefatı, camiada üzüntüye neden oldu.
"Ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz''
Çakar'ın vefatının ardından taziye mesajları peş peşe geldi.
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan yayımladığı mesajda, "Önceki dönem TÜRKAV Konya Şube Başkanımız ve Türk İmar-Sen Konya Şube Başkan Yardımcımız Mustafa Çakar vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Türker Türkoğlu da yayımladığı taziye mesajında, "Önceki dönem TÜRKAV Konya Şube Başkanımız, kıymetli ülküdaşımız ve ağabeyimiz Mustafa Çakar vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün toprağa verildi
Mustafa Çakar için 3 Haziran 2026 Çarşamba günü Selçuklu ilçesine bağlı Sulutas Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakar, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.