Konya’da ilkokul öğrencisine darp iddiası! Parkta dehşeti yaşadı

Konya'nın Selçuklu ilçesi İlkokul 4. sınıf öğrencisi M.Ç.A iddialara göre başka bir çocuğun annesi tarafından darp edildi.

Vücudu morluklar içinde kalan küçük çocuk babası tarafından hastaneye götürüldü.

OLAY NASIL YAŞANDI?

İddialara göre, 4. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.Ç.A okuldan çıkmış oyun oynamak için parka gitmişti. O sırada okulda arasında sık sık sorunlar yaşadığı bir başka öğrenci ona hakaret etti. Öğrenci ise hakaret eden öğrenciyi uyarmak isterken bir velinin saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencinin kolunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan darp izlerini gören ailesi veliden şikâyetçi oldu.

"OĞLUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Yaşanan olayın ardından konuşan çocuğun babası Adem A., "Oğlumu evde ağlarken buldum. Başka bir çocuğun annesi tarafından darp edildiğini söyledi. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Oğlum bu olaydan çok etkilendi. Adli süreci başlattık. Çocuğum diğer çocukla aynı sınıfa gidiyor. Oğlum şimdi okula gitmek istemiyor. Göndermiyoruz. Karşı taraf ile görüştüm özür bile dilemediler." ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞU KADININ ELİNDEN BAŞKA BİR KADIN KURTARDI

Saldırıya uğrayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi ise "Okuldan çıktım. Oynamak için parka gittim. Bana küfür eden çocuğu uyardım ama annesi gelip kollarımdan tuttu ve vurmaya başladı. Bağırdım yardım istedim ve beni kurtardılar. Beni öldüreceğini söyledi." dedi.

2 GÜN RAPOR VERİLDİ

Yaşadığı olayın ardından psikolojik olarak olumsuz etkilenen 10 yaşındaki öğrenciye, doktor tarafından 2 günlük rapor verildiği öğrenildi.

(Berna Ata)