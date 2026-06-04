Konya’da çok konuşulan olay! Kafe çalışanı genç kızın ölüm nedeni belli oldu
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Konya’nın Meram ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hene Ebuzeyneb çalıştığı kafede ölü bulundu. Genç kızın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak.
28 Mayıs günü Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde bulunan bir kafeden gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Hene Ebuzeyneb'in (19) cansız bedenine ulaştı.
Ölüm nedeni belli oldu
Edinilen bilgiye göre harçlığını çıkarmak için bayramda part-time çalıştığı kafeye gelen genç kız, birkaç saat sonra iş yerinin çekmecesinden aldığı köpek gezdirme kayışı ile depo kısmındaki merdivenlerde canına kıydı. Mesai arkadaşları tarafından elleri arkaya bağlı şekilde asılı halde bulunan genç kız için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda genç kızın yaşamına son verdiği tespit edildi.
Ailesiyle sorunlar yaşıyormuş
İşyeri çalışanları ve yakınlarından alınan bilgiye göre de derslerinin kötü olduğu, sınıf tekrarı yaptığı ve bu nedenle ailesi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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