Saatlerce keşif yapmış! Can Polat cinayetinde Daltonlar iddiası! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı
İzmir’de Dilan-Engin Polat çiftinin kuzeni ve koruması Can Polat’ın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından katil zanlısının sabah saat 09.00’dan itibaren sokakta pusuda beklediği iddia edildi. Engin Polat ise ifadesinde iki yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat, Serhat A. tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
SALDIRI ANI KAMERADA
Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde kurşunların hedefi olan Polat'ın yere düşmesi ardından kalkıp otele girdiği anlar ile saldırganın kaçma anı yer aldı.
Çevrede bulunan bazı çocukların olay sırasında yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
YAKALANDI
Saldırının arından polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Bir süre sonra şüpheli Serhat A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, şüpheli Serhat A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.
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