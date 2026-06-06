Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerkük Valisi Ağa’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, refah ve huzurun devamının Irak'ın geleceği için büyük önem taşıdığını, bu kapsamda Türkiye'nin desteğinin güçlü bir şekilde süreceğini, yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu ifade etti.
Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da yürüten Vali Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmen toplumunun teşekkürlerini iletirken, bu yeni dönemin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da hazır bulundu.
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