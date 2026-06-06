DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresinin 8 Haziran 2031'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
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