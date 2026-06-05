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Hamas heyeti Gazze’deki ateşkes müzakereleri için Kahire’de

Hamas heyeti Gazze’deki ateşkes müzakereleri için Kahire’de
Hamas heyetinin, Gazze’deki ateşkesle ilgili yarın başlayacak müzakere turu kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Kahire'de yarın başlayacak ve birkaç gün sürecek yeni müzakere turu kapsamında Hamas heyetinin Mısırlı yetkililer ve diğer arabulucularla ateşkesin ilk aşamasının uygulanmasını görüşeceği kaydedildi.

Hamas heyetinin Kahire'deki temaslarında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ateşkes ihlallerinin sona erdirilmesi konusunu da gündeme getireceği belirtilen açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına geçişi sağlayacak uygun mekanizmaların oluşturulmasının da ele alınacağı ifade edildi.

Heyetin Kahire'de Filistinli diğer gruplarla da bir araya geleceği bilgisi verilen açıklamada, Filistinli gruplar arasındaki görüşmelerin ise "ulusal birlik" odaklı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinde Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin'in yanı sıra Hamas Siyasi Büro Üyeleri Hussam Bedran ve Gazi Hamed'in yer aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 947 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 935 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 956, yaralı sayısı ise 173 bin 43 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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