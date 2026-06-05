MSB’den bedelli askerlik başvurusu yapacaklara uyarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.
Açıklamada, yeni ücret artışından etkilenmek istemeyen yükümlülere yönelik şu uyarılara yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
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