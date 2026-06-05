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Sosyal medyada paylaştığı video sonrası hakkında soruşturma açıldı!

Sosyal medyada paylaştığı video sonrası hakkında soruşturma açıldı!

Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma başlatıldı

Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personel paylaştığı videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadelerini kullanarak, vatandaşların sorduğu sorularla dalga geçti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gebze Adliyesi'nde çalışan personelin sosyal medyada yayınladığı video tepkilere neden oldu.

VATANDAŞLARLA ALAY ETTİ

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla alay etti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Tepkilere neden olan videonun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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