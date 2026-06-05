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Oğlunu 15 kurşunla öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı!

Oğlunu 15 kurşunla öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı!
Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinde, “Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı“ dediği öğrenildi. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Haziran günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.

Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"Geçen yıl orman yangınında kaybolmuştu"

Öte yandan, hayatını kaybeden A.K.K.'nin orman işçisi olduğu öğrenildi. A.K.K.'nin, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından A.K.K. sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze namazının ardından A.K.K.'nin cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

"Uyuşturucu ve kumardan kurtaramadım"

Emniyetteki sorgusunda F.K., "Oğlum uyuşturucu bağımlısı, kumar borcu da var. Para istedi vermeyince tartıştık. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Oğlumu uyuşturucudan ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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