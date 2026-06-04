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KONYA Haberleri

Konya’da siber suçlarla mücadelede mayıs bilançosu: 4 bin 396 hesap hakkında işlem

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da siber suçlarla mücadelede mayıs bilançosu: 4 bin 396 hesap hakkında işlem

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Mayıs ayında binlerce sosyal medya hesabı ve internet sitesi incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda yasadışı bahis ve müstehcen içerik paylaşımı yapan binlerce hesap hakkında işlem gerçekleştirildi.

38 BİNDEN FAZLA SOSYAL MEDYA HESABI VE URL İNCELENDİ

Konya İl Jandarma Komutanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 bin 91, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise 16 bin 36 olmak üzere toplam 38 bin 127 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

YASADIŞI BAHİS VE MÜSTEHCEN İÇERİKLERE GEÇİT VERİLMEDİ

Yapılan incelemeler sonucunda;

2 bin 187 yasadışı bahis sitesi,
2 bin 209 müstehcen içerikli paylaşım yapan site ve hesap tespit edildi. Böylece toplam 4 bin 396 hesap ve internet adresi hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi.

207 AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLANDI

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında ayrıca çeşitli suç unsurları içerdiği değerlendirilen paylaşımlar da tespit edildi. Bu kapsamda;

183 terör örgütü propagandası,
9 tehdit ve hakaret,
2 trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
1 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık,
2 genel güvenliği tehlikeye sokma,
2 adet 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamındaki paylaşım,
2 cumhurbaşkanına hakaret,
6 diğer olay olmak üzere toplam 207 olayla ilgili Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlenerek ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildi.

 

(Bekir Turan)

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