Konya’da çiftçiye büyük destek! Tam 500 bin adet dağıtıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı tarımı desteklemek ve ilçe genelinden yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, yerli hibrit tohumlardan üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan 500 Bin fide dağıtımı yapıldı.

Seydişehir Belediyesi ve mahalle muhtarlıkları organizasyonu ile merkez ve kırsal mahallerde gerçekleştirilen ve dağıtımı yapılan domates, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan sebze fideleri vatandaşlara teslim edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla üretilen %75 hibeli fide dağıtımı destek programının bu yıl ikincisinin hayata geçirilerek merkez ve kırsal mahallelerde dağıtım yapıldığını kaydetti.

Kırsal ve merkez mahallelerde bulunan üreticilere destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, " merkez ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yüzde 75 hibeli olarak domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerinin dağıtımları muhtarlarımız ve personellerimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu projeyle hem çiftçilerimizde farkındalık oluşturmayı hem de yerli ve milli tohumların gücünü, kalitesini ve verimliliğini ortaya koymayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin daha fazla üretim yapmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(Bekir Turan)