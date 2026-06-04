Konyalı başkan genel başkanlığa adaylığını duyurdu

Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Oda Başkanı ve KONESOB yönetim kurul üyesi Feridun Göner, Türkiye genelindeki bakkal ve bayi esnafını temsil eden Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Göner, esnafın sorunlarını daha güçlü şekilde gündeme taşımak amacıyla yeni bir süreç başlattıklarını belirtti.

2022 SEÇİMLERİNE VURGU YAPTI

Adaylık açıklamasında 2022 yılında gerçekleştirilen federasyon genel kuruluna değinen Göner, delegelerin özgür iradesiyle ortaya koyduğu desteğin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kendilerine verilen 400 oyun anlamının büyük olduğunu ifade eden Göner, bu sorumluluğu ilk günkü heyecan ve kararlılıkla taşımaya devam ettiklerini belirtti.

"YENİDEN YOLLARA ÇIKIYORUZ”

Federasyon çalışmalarına yeniden başladıklarını kaydeden Göner, adaylık sürecini "Bismillah diyerek yeniden yollara çıkıyoruz” sözleriyle duyurdu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 150 binden fazla bakkal ve bayi esnafının sorunlarını Ankara'da güçlü bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade eden Göner, esnafın beklenti ve taleplerini ilgili kurumlara taşımak için çalışacaklarını söyledi.

"TEK DERDİMİZ ESNAFIMIZA HİZMET ETMEK”

Açıklamasında;

"Kıymetli Mevkidaşlarım ve Çok Değerli Yönetim Kurul üyesi Meslektaşlarım,

2022 yılındaki Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda hep birlikte çok güzel, seviyeli ve unutulmaz bir seçim süreci yaşamıştık. O gün delegelerimizin özgür iradesiyle şahsımıza ve ekibimize tevdi edilen 400 oyun ağır sorumluluğunu ve vebalini ilk günkü gibi omuzlarımızda taşımaya devam ediyoruz.

Kısa bir ara verdiğimiz Federasyon yolculuğumuza, bugün itibarıyla "Bismillah" diyerek yeniden çıkıyoruz.

Amacımız; Türkiye'nin dört bir yanındaki 150 binden fazla bakkal ve bayi esnafımızın birikmiş sorunlarını Ankara'da, devletimizin en üst kademelerinde gür bir sesle dile getirmek ve çözüme kavuşturmaktır.

Bu hedefle; Türkiye'nin her bölgesini kucaklayan, genç, dinamik ve vizyoner ekibimizle birlikte Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanlığı'na adaylığımı açıkça ilan ediyorum.

Bizim ne koltuklarda zaman öldürecek vaktimiz ne de makamlardan devşireceğimiz bir menfaatimiz vardır. Tek derdimiz, tek gayemiz esnafımıza hizmetkâr olmaktır.

Siz değerli mevkidaşlarımın ve meslektaşlarımın güçlü desteklerine ve dualarına talibim. Değerli yol arkadaşlarımızla birlikte niyetimizi hayır eyledik, menzilimizi hayır eyledik ve yeniden yollara revan olduk.

Yüce Rabbim çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin, yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin.

En derin saygı ve muhabbetlerimle...'' ifadelerini kullandı

(Meltem Aslan)