Şüpheli ev yangınından çifte cinayet çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen emekli çiftin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta yaşayan Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde çıkan yangının ardından iki kişinin cansız bedenine ulaşılmış, cenazeler otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti.

Olayın ardından Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Bilirkişi raporu "kundaklama" dedi

Adli tıp raporunda maktullerin yangından önce ölmüş olabileceğine dair değerlendirmelerin yer alması üzerine, savcılık talimatıyla adrese alanında uzman bilirkişi heyeti sevk edildi. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yangının içeriden insan eliyle çıkarıldığı (kundaklama) bilgisine yer verildi.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, teknik takip sonucunda şüpheli C.Ö'nün (46) baz istasyonu kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin, yangının çıktığı saat 22.30'a kadar olay yerinde olduğu, ertesi gün ise kent merkezindeki kuyumcular bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

"Cenazeleri sevmiyorum" diyerek törenlere katılmamış

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen C.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli C.Ö'nün ifadesinde, olay günü saat 21.30'a kadar çiftin evinde olduğunu ancak kendisi ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia ederek suçlamaları reddettiği öğrenildi. Zanlının, olay gecesi çiftin yanında olmasına rağmen cenaze törenlerine "cenazeleri sevmediği" gerekçesiyle katılmadığı belirtildi.

Aile en ağır cezayı almasını bekliyor

Hayatını kaybeden Elif Bütüner'in kardeşi İlhan Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bir kaza olmadığına ilk günden beri inandıklarını söyledi.

Adalete olan güvenlerinin tam olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Ablam Elif ve eniştem Durmuş Bütüner'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler iki aile olarak bu olayın kaza olmadığına inandık ve bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Tam 27 ay boyunca sabrettik. Bu takibatın sonucunda bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Başta Erdemli Başsavcımız olmak üzere, dosya savcımıza, kolluk kuvvetlerimize ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mahkeme sürecinde bu şahsın en ağır cezayı alacağına inancımız sonsuzdur."

Kaynak: İHA