ABD Başkanı Trump Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’ne “bizzat katılacağını“ açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı.
NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak." dedi.
"NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak"
Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, Ankara'daki zirvede "açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" söyledi.
Ülkesinin hala İttifakın bir üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, NATO'nun "önemli değişikliklere" ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkentinde yapılacak zirvede konuşulacağını belirtti.
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