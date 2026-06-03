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Tartışma pompalı saldırıyla bitti: 2 yaralı

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Tartışma pompalı saldırıyla bitti: 2 yaralı
Manisa’nın Kula ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma, pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Kahvehane önünde yaşanan olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, olayla ilgli 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akgün Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan A.K. (35) ile Muhammet K. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet K., motosiklet üzerinde bulunan A.K.'ye tokat attı. Yaşanan gerginliğin ardından A.K., yanında bulunan Ö.O. ile birlikte motosikletle olay yerinden ayrıldı. İkametine giden A.K.'nin yanındaki Ö.O. ile birlikte yeniden olay yerine döndü. Motosikletten hızla inen A.K., elindeki pompalı tüfekle Muhammet K.'ye ateş açtı.

Silah seslerinin ardından büyük panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla A.K.'nin elindeki pompalı tüfeği alan Muhammet K., bu kez tüfeğin dipçiği ile A.K.'ye vurdu. Çevredeki diğer vatandaşların araya girmesi ile A.K. ve beraberindeki Ö.O. olay yerinde kaçtı. Olayda Muhammet K. ağır yaralanırken, kahvehane önünde bulunan ve olayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen Halit T. (55) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan A.K. ile Ö.O.'nun yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sıkı takibi sonucu Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan tartışma ve sonrasında gerçekleşen pompalı tüfekli saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginlik, saldırganın yeniden olay yerine dönüp motosikletten inerek ateş açması ve sonrasında yaşanan arbede anları yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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