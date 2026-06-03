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KONYA Haberleri

Konya’da kaza! Çok sayıda yaralı var

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Pikap ile minibüs çarpıştı!

Kaza, Eşeli yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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