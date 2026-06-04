Konya’daki başkan sözünü tuttu! İlçeye müjdeyi böyle duyurdu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde uzun süredir beklenen doğalgaz yatırımı için çalışmalar başladı. Seçim döneminde verilen vaatler arasında yer alan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçede önemli bir dönüşüm yaşanması hedefleniyor.
BAŞKAN VARDAR'DAN DOĞALGAZ MÜJDESİ
Mehmet Vardar, doğalgaz yatırımının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin ilçe açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.
Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vardar, Halkapınar'ın daha modern, daha temiz ve daha konforlu bir yaşam standardına kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
"İLÇEMİZİN GELİŞİMİ AÇISINDAN TARİHİ BİR ADIM"
Doğalgaz yatırımının yalnızca bir enerji projesi olmadığını vurgulayan Vardar, projenin ilçenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Doğalgazın çevre dostu bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Vardar, yatırımın çevrenin korunmasına destek olacağını, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini kaydetti.
VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR
Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Başkan Vardar, doğalgaz hizmetinin Halkapınar'a hayırlı olmasını temenni etti.
İlçe sakinleri ise uzun yıllardır bekledikleri doğalgaz hizmetinin ilçeye kazandırılacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını ve doğalgazın kullanıma sunulmasını beklediklerini ifade etti.
(Meltem Aslan)