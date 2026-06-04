Konya’da uyuşturucu operasyonları: 57 şüpheli yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
BİNLERCE SENTETİK ECZA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerinin Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda;
24 bin 464 adet sentetik ecza,
317 kök kenevir,
187 gram bonzai,
140 gram kubar esrar,
95 adet ecstasy,
36 gram metamfetamin,
35 gram kenevir tohumu,
1 gram eroin ele geçirildi.
57 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 57 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 55'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
(Ali Asım Erdem)