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KONYA Haberleri

Konya’da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda;

Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan heykeli,
Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet aslan heykeli,
Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet at heykeli,
1 adet haç işareti,
119 adet sikke ve çeşitli objeler, ele geçirildi.

DEDEKTÖR DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında tarihi eser aramalarında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dedektöre de el konuldu. Ele geçirilen eserler inceleme ve muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğü öğrenildi.

 

(Cumali Özer)

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