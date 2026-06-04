Konya’da aranan 243 kişi yakalandı!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Bir ay boyunca sürdürülen çalışmalarda milyonlarca kişi ve araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan yüzlerce şahıs yakalandı.

MİLYONLARCA KİŞİ VE ARAÇ SORGULANDI

Jandarma ekiplerinin Mayıs ayı boyunca yürüttüğü denetimlerde toplam 1 milyon 241 bin 224 şahıs ile 5 milyon 5 bin 525 araç sorgulandı. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında suçun önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

HAPİS CEZASIYLA ARANAN 243 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan çok sayıda şahıs yakalandı. Buna göre;

0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 222 şahıs,

5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 16 şahıs,

10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 şahıs,

20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs,

olmak üzere toplam 243 hükümlü yakalanarak adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

TOPLAM 387 ŞAHIS VE 169 ARAÇ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ayrıca ifadeye yönelik aranan 144 kişi de yakalandı. Böylece Mayıs ayı içerisinde hapis cezasıyla aranan 243 kişi ile ifadeye yönelik aranan 144 kişinin yakalanmasıyla toplam 387 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli nedenlerle aranan 169 araç da tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

(Cumali Özer)