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KONYA Haberleri

Konya’da bir asırlık ömür sona erdi! 99 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da bir asırlık ömür sona erdi! 99 yaşında hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nin en yaşlı ve sevilen isimlerinden biri olan Kadir Uçtu, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun ömrü boyunca çevresinde sevgi, saygı ve takdirle anılan Uçtu'nun vefatı, ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kadir Uçtu'nun cenazesi, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe) ikindi namazının ardından Yukarı Çiğil Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

 

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