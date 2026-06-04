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KONYA Haberleri

Konya’da 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde 7 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA

Kaza, dün gece saatlerinde Eşeli Caddesi ile 132003. Sokak kesişiminde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 63 ABJ 492 plakalı minibüs ile E.A. idaresindeki 55 LB 844 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Kazada, 63 ABJ 492 plakalı aracın sürücüsü H.A. ile yanında bulunan aynı aileden V.A., İ.A., Z.A., E.A. ve K.A. ile 55 LB 844 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüs ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu görülürken, kaza anı kameraya yansıdı.

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