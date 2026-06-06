Sarayönü’nde güvenilir gıda için denetimler sürüyor

Konya’nın Sarayönü ilçesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde satışa sunulan ürünler tek tek kontrol edildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde ortak denetimler yapıldığı ifade edildi.
Ürünler mevzuata uygunluk açısından incelendi
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler, ürünlerin güvenilirliği ve tüketici sağlığı açısından gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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