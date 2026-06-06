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KONYA Haberleri

Konyalı şehidin emaneti Mehmet Akif’e unutulmaz doğum günü sürprizi

Cumali Özer
Muhabir
Konyalı şehidin emaneti Mehmet Akif’e unutulmaz doğum günü sürprizi
Konya’da Kırmızı Yelekliler Derneği, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin 8 yaşına basan oğlu Mehmet Akif için duygu dolu bir doğum günü organizasyonuna imza attı.

Kırmızı Yelekliler Derneği tarafından organize edilen kutlama, emniyet teşkilatının manevi atmosferinde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Mehmet Akif'in annesi Sümeyye Cevizci, dedesi Ahmet Bozoklu, Kırmızı Yelekliler Derneği üyeleri, gönüllüleri ve özel harekat polisleri katılarak küçük çocuğun büyük mutluluğunu paylaştı.

Yeni yaşına basmanın heyecanını yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Akif, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üflerken, aldığı hediyeleri de annesiyle birlikte büyük bir sevinçle açtı. Kutlama programında konuklara, dernek bünyesindeki gönüllülerin kendi el emekleriyle hazırladığı pasta ve yiyecekler ikram edildi.

"EN KÜÇÜK EKİP ARKADAŞIMIZ MEHMET AKİF"

Organizasyonun anlam ve önemine dair konuşan Kırmızı Yelekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Öztürk, şehit çocuklarının kendileri için taşıdığı değeri çok özel sözlerle ifade etti. Mehmet Akif'i derneğin bir parçası olarak gördüklerini belirten Öztürk, "Bugün kahraman şehidimiz Ali Cevizci'nin bizlere emaneti olan ve bizlerin tabiriyle en küçük ekip arkadaşımız Mehmet Akif'in doğum gününü kutlamak üzere Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeyiz” dedi.

Tamamen gönüllülük esasıyla hareket ettiklerini dile getiren Öztürk, "Bugün burada gönüllü arkadaşlarımızla birlikte pastalar yaparak kendi el emeklerimizle ve özellikle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'müzün ve diğer sponsorlarımızın da destekleriyle Mehmet Akif'imizin doğum gününü kutladık" sözleriyle yürütülen kolektif çalışmaya dikkat çekti.

"SON YÜREĞE DOKUNANA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şehit ailelerine ve emanetlerine yönelik sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyleyen Seyit Öztürk, dernek olarak kararlılık mesajı verdi. Öztürk, "Kahramanlarımızın emanetleri her zaman başımızın tacıdır. Onlar için gece gündüz demeden, son yüreğe dokunana kadar Allah izin verirse çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Kırmızı Yelekli arkadaşlarım adına, emeği geçen herkese ve bilhassa Regula Turizm Otomotiv ve Petrol, Özkaymak, Konya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.

ZIRHLI ARAÇLAR VE POLİS KÖPEKLERİYLE UNUTULMAZ ANLAR

İkramların ve salon programının tamamlanmasının ardından eğlence şube müdürlüğünün bahçesine taşındı. Konya Özel Harekat polis memurları eşliğinde bahçeye çıkan Mehmet Akif, burada kendisi için hazırlanan sürprizlerle karşılaştı.

Zırhlı araç turunun ardından şubenin sevimli ve özel eğitimli polis köpekleriyle bir araya gelen minik Akif, onlarla oyunlar oynayarak oldukça eğlenceli dakikalar geçirdi. Şehit ailesi, emniyet mensupları ve dernek üyelerinin bahçede gerçekleştirdiği sıcak ve samimi sohbetlerin ardından bu anlamlı organizasyon sona erdi.

(Cumali Özer)

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