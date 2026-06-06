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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil takla attı! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da otomobil takla attı! Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Konya’nın Karapınar ilçesi Akçayazı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolu üzerinde Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki 35 HLN 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö., gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18), ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

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