Konya’da otomobil takla attı! Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesi Akçayazı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar-Konya kara yolu üzerinde Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki 35 HLN 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
4 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö., gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18), ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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