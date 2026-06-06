Çumra’da 5 milyon liralık portatif ağıl projesi hayata geçiyor

Konya’nın Çumra ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik hazırlanan Portatif Ağıl Projesi’nin uygulama süreci başladı.
Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle desteklenen proje kapsamında üreticilerle bir araya gelinerek taahhütnameler imzalandı.
Üreticilerle ilk adım atıldı
Projenin başlangıç sürecinde üreticilerle toplantı gerçekleştirilirken, katılımcılarla taahhütnameler imzalanarak uygulama aşamasına geçildi. Böylece projeden yararlanacak yetiştiriciler için resmi süreç de başlamış oldu.
Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Yasin Düğmeci tarafından üreticilere proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje ile küçükbaş hayvanların daha uygun koşullarda barındırılması, işletme giderlerinin azaltılması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
5 milyon liralık destek
Toplam bütçesi 5 milyon TL olan proje, KOP Bölge İdaresi Başkanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğiyle uygulanacak. Yetkililer, projenin Çumra'daki yetiştiricilere önemli katkılar sağlayacağını belirterek, ilçe ve ülke hayvancılığı açısından hayırlı olmasını temenni etti.
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