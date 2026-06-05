Türkiye’nin dört bir yanından gelen besteler Konya’da yarıştı!

Çevre bilinci ve eğitim noktasında çok önemli işlere imza atan Selçuklu Belediyesi Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nda Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi Selçuklu Sahne'de anlamlı bir ödül töreni düzenledi. Müziğin evrensel dili aracılığıyla İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su temasına dikkat çekilen "SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Türkiye'nin her yerinden ve her yaştan yarışmacının katılarak ödüllerin sahiplerini bulduğu yarışmada dereceye giren 7 eser Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, Selçuklu Bilsem Öğrencileri ve SETAP Yeşil Atölye Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.

"SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması”nda Harun Keskin ve Çağrı Başbuğ tarafından bestelenen "Çöpü doğaya atma kovaya at” isimli eser birinci olarak 70 bin TL'lik ödülün sahibi olurken İlhan Çınar tarafından bestelenen "Bir damla” isimli eser ikinci olarak 50 bin TL ile ödüllendirildi. Yarışmada 3. olan Mehmet Akpınar'a ait "Su hayattır” isimli eser de 30 bin TL'nin sahibi oldu. Cantekin Kafalı, Mahmut Sözer, Meral Yiğit Helalpara, Ediz Karasulu isimli yarışmacılar da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın çevre bilincini kazanması, çevrelerine ve geleceğe duyarlı olmaları bizim için çok önemli”

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir programı icra ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Güzel Sanatlar Lisemizin Selçuklu Sahnesinin de ilk programı ve bu yüzden bugünün böyle bir anlamı da var bizim için. Hem Dünya Çevre Günü hem de Selçuklu Sahnenin ilk programı. Bu güzel programı burada icra etmiş olmaktan dolayı da son derece mutluyuz. Sabah yine Selçuklu ilçemizdeki bütün okulların katılımıyla Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor programınınödül törenini icra ettik. Öğrencilerimizin katkılarıyla 206 ton geri dönüşebilir atığı topladık. Bu büyük bir başarı. Buradan yine Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor programına katılan tüm okullarımızı, öğrencilerimizi, velilerimizi, idarecilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha fazla geri dönüşüm atığı toplayarak bu sayıları, bu miktarları artıracağız. Çocuklarımızın çevre bilincini kazanması, çevrelerine ve geleceğe duyarlı olmaları bizim için çok önemli. Çünkü dünya bize bir emanet güzel çevremiz bize bir emanet. Bu emaneti en iyi şekilde geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu anlamda ben çocuklarımıza, gençlerimize sonuna kadar güveniyorum. İnşallah gelecek bugünden çok daha güzel olacak” dedi.

"Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle güzel bir programı icra ettik”

Yarışma kapsamında 7 tane eserin icra edildiğini belirten Başkan Pekyatırmacı," Eserlerin hepsi sözleriyle de, müzikleriyle de, besteleriyle de muhteşemdi. Öncelikle tüm eser sahiplerini tebrik ediyorum. Aslında hepsi birinciliğe layık eserler. Sözleriyle de müzikleriyle de tüm eser sahiplerine bu güzel eserleri bizlere kazandırdıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki bu güzel eserleri icra eden burada 52 gencimiz 52 müzisyenimiz muhteşemdiniz. Bu kadar mı güzel icra edilir? Bu kadar mı güzel seslendirilir? Yakup Hocam başta olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Konyamızda elhamdülillah çok güzel bir iş birliği var. İşte bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçmiş böyle bir güzel programı hep birlikte icra ettik. Bu iş birlikleri sayesinde güzel işler yapmaya inşallah hep birlikte devam edeceğiz diyorum. Burada bulunan tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, "Bu proje çevreye önemi, dikkati, değeri veren bir proje”

Bir toplumun medeni olmasının üç tane göstergesi olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu," Eğer bir toplumda zamana, insana ve çevreye değer veriliyorsa bu toplum medeni bir toplum demektir. Bunu bir tarafa yazın. Zaman insan ve çevre. Bugün gündemimiz çevre. Çevre çok önemli. Çünkü çevre var olduğu müddetçe biz daha konforlu bir alanda yaşama imkanı bulacağız. Birinci olan parçada da zaten ne diyor? Çöpü doğaya atma, kovaya at. Şimdiden elinizdeki en ufak bir çöpü dahi biraz sabırla bekleyerek gerekirse doğaya atmadan, cebinize koyarak bir çöp kutusu buluncaya kadar sakın atmayın. Bu hayatınızın bir geleneği haline gelsin. Çok önemli bir organizasyon bu. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi ile ve Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok ciddi organizasyonlara iş birliklerini imza atmaktadır. SEDEP, SOBE bunlardan birisi. Aynı zamanda Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selçuklu Sanat Akademisi'ne de Türk Müziği Konservatuvarı olarak destek veriyoruz. Yine bu da çok önemli bir proje. Sizlerin de önemli katkınız var. Gerçekten çevreye önemi, dikkati, değeri veren bir proje bu. Bu projeye emeği geçen başta Yakup Hocam olmak üzere, kendi ekibim, arkadaşlarım, Selçuklu Belediye Başkanım, Selçuklu Milli Eğitim Müdürüm ve diğer emeğe geçen bütün arkadaşlara ve hassaten bu genç geleceğin müzisyenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı," Çocuklarımızın bilinçlendirilmesine yönelik bu çalışmalar ile inşallah gelecek daha güzel hale gelecek”

Sahnede yer alan çocukların çok kıymetli ve güzel eserleri seslendirdiklerini belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı," Gerçekten çok kısa sürede çok güzel eserleri icra eden çocuklarımızı tebrik ediyorum. Sözler ve bestelerin her biri de birbirinden güzeldi. Söz yazarlarına ve bestekarlarımıza teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Geleceğe temiz bir çevre ve temiz bir dünya bırakmak için çocuklarımızın bilinçlendirilmesine yönelik bu çalışmalar ile inşallah gelecek daha güzel hale gelecek.” diye konuştu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç ," Beste yarışmamız yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için özgün bir yarışma oldu”

Beste yarışmasının final töreninde çok güzel eserlerin icra edildiğini ifade eden ve öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, "Beste yarışmamız yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için özgün bir yarışmaydı. İnşallah gelecekte bu nesiller bizden emanet aldıkları dünyayı daha iyi yerlere taşırlar. Yine bu organizasyonda paydaş olarak çalıştığımız Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Sayın Cem Zorlu nezdinde tüm ekibine, Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı nezdinde tüm ekibine ve tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, rektör yardımcıları, yarışmacılar, aileleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Program protokolün ödülleri takdim etmesiyle son buldu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu